Курьезы За больными коронавирусом в Японии начали ухаживать специальные роботы

2020-05-15 16:27 69

В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19 с легкими симптомами.

Как сообщил начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета Масатака Цудзи, с апреля в гостиницах японской столицы начали размещать больных с коронавирусом в легкой форме, чтобы не загружать больницы, куда определяют пациентов с тяжелым течением заболевания.

В специально выделенных гостиницах люди находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. В некоторых из них за пациентами присматривают и ухаживают роботы. Это значительно повысило уровень безопасности и снизило нагрузку на персонал.

"Один робот встречает пациентов в холле на первом этаже, общается с ними, говорит, куда обращаться в какой ситуации. Другой, оснащенный искусственным интеллектом, самостоятельно убирает мусор и дезинфицирует лобби на первом этаже", − рассказал японский чиновник.

Также японцы решили проблему и с опросами по телефону − теперь сбором информации о самочувствии занимается приложение на смартфоне.

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