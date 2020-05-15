Коронавирус ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Вспышка коронавируса в Киева - Срочный брифинг мэра Виталия Кличко онлайн

2020-05-15 15:55 552
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В столице обнаружен новый очаг заражения китайским коронавирусом нового типа. В частности, Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве зафиксирована вспышка коронавируса, там выявили 81 больного COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в столице выявили новый очаг вспышки коронавируса. В связи с этим Кличко проведет срочный брифинг.

В своем Telegram-канале городской глава сообщил, что за прошлые сутки в Киеве подтвердили 56 новых случаев заболевания. Среди них 9 медиков. Теперь в столице 2068 случаев заболевания.

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Мэр отметил, что в больницы Киева госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома.

В данный момент инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате. Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыт на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

При этом за прошлые сутки в Киеве из-за коронавируса умер один человек. За все время от COVID-19 умерли 43 человека. Напомним, сегодня уже 60-й день карантина в Украине. В стране более 17 тысяч зараженных COVID-19. По числу инфицированных лидируют Черновицкая 2 600 (человек), Ивано-Франковская (1 188) и Киевская области, а также город Киев.

По данным на сегодня в стоилце зафиксировано  2 068 случаев заражения. Еще 1 094 инфицированных в Киевской области.

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Коронавирус

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