Коронавирус видео Инаугурация Зеленского - как год назад президент получал символы власти

2020-05-20 10:41 240

Ровно год назад состоялось заседание ВРУ, на котором принимал присягу новоизбранный Президент Украины. Председатель КС объявил о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручитл Зеленскому удостоверение президента Украины.

Новому президенту также вручили официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву, а сам он с трибуны Верховной Рады объявил инаугурационную речь:

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".