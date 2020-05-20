Коронавирус видео Инаугурация Зеленского - как год назад президент получал символы власти

2020-05-20 10:41 240
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Ровно год назад состоялось заседание ВРУ, на котором принимал присягу новоизбранный Президент Украины. Председатель КС объявил о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручитл Зеленскому удостоверение президента Украины.

Новому президенту также вручили официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву, а сам он с трибуны Верховной Рады объявил инаугурационную речь:

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

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Коронавирус

видео Инаугурация Зеленского - как год назад президент получал символы власти 2020-05-20 10:41 240
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После пандемии коронавируса придет мощный кризис - прогноз Всемирного банка 2020-05-20 08:39 306
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