Политика Саакашвили уверяет, что не намерен больше ссориться с главой МВД Аваковым

2020-05-26 14:43 228
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Назначенный 7 мая главой исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили признался, что надеется на нормальные рабочие отношения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым у него ранее был конфликт.

"Я не пересекаюсь (с Аваковым) никак, думаю, что у всех свои функции", - заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области  в эфире телеканала "Украина 24".

Он выразил уверенность, что у него с главой МВД "будут рабочие отношения".

"Я считаю, что финансовая контрольная функция из МВД должна уйти. Я не думаю, что Аваков против этого возражает…", - отметил Саакашвили.

Саакашвили заявил также о необходимости создать "маленькую службу финансовых расследований".

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