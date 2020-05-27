Мир ПОЛНЫЙ СПИСОК Путеводитель-2020: Какие страны и когда откроют границы для туристов

2020-05-27 11:40 312
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Предлагаем подробный план открытия границ для туристических поездок. Некоторые интересные страны будут доступны уже в первые дни лета. Для посещения других придется подождать еще месяц, два ато и три.

  • 1. Кипр(турецкая сторона) 1 Июня 2020 
  • 2. Бахрейн - 10 Июня 2020 
  • 3. Болгария - 10 Июня 2020 
  • 4. Катар - 10 Июня 2020 
  • 5. Греция - 10 Июня 2020 
  • 6. Германия - 15 Июня 2020 
  • 7. Австрия - 15 Июня 2020 
  • 8. Азербайджан - 15 Июня 2020 
  • 9. Чехия - 15 Июня 2020 
  • 10. Швейцария - 15 Июня 2020 
  • 11. Япония - 15 Июня 2020 
  • 12. Македония - 15 Июня 2020 
  • 13. Литва - 15 Июня 2020 
  • 14. Венгрия - 15 Июня 2020 
  • 15. Польша - 15 Июня 2020 
  • 16. Румыния - 15 Июня 2020 
  • 17. Сербия - 15 Июня 2020 
  • 18. Нидерланды - 20 Июня 2020 
  • 19. Казахстан - 20 Июня 2020 
  • 20. Албания - 22 Июня 2020 
  • 21. Босния и Герцеговина - 22 Июня 2020 
  • 22. Дания - 22 Июня 2020 
  • 23. Эстония - 22 Июня 2020 
  • 24. Финляндия - 22 Июня 2020 
  • 25. Южная Корея - 22 Июня 2020 
  • 26. Ирландия - 22 Июня 2020 
  • 27. Кыргызстан - 22 Июня 2020 
  • 28. Латвия - 22 Июня 2020 
  • 29. Норвегия - 22 Июня 2020 
  • 30. Словакия - 22 Июня 2020 
  • 31. Австралия - 1 Июля 2020 
  • 32. Бельгия - 1 Июля 2020 
  • 33. Беларусь - 1 Июля 2020 
  • 34. Китай - (только Пекин) 1 Июля 2020 
  • 35. Швеция - 1 Июля 2020 
  • 36. Канада - 1 Июля 2020 
  • 37. Колумбия - 1 Июля 2020 
  • 38. Косово - 1 Июля 2020 
  • 39. Малайзия - 1 Июля 2020 
  • 40. Молдова - 1 Июля 2020 
  • 41. Узбекистан - 1 Июля 2020 
  • 42. Республика Тайвань - 1 Июля 2020 
  • 43. Туркменистан - 1 Июля 2020 
  • 44. Украина -1 Июля 2020 
  • 45. Индонезия - 10 Июля 2020 
  • 46. Индия - 10 Июля 2020 
  • 47. Пакистан - 10 Июля 2020 
  • 48. Алжир - 15 Июля 2020 
  • 49. Марокко - 15 Июля 2020 
  • 50. Филиппины - 15 Июля 2020
  • 51. ЮАР -15 Июля 2020 
  • 52. Грузия - (только для гр.Грузии) 15 Июля 2020 
  • 53. Великобритания - 15 Июля 2020 
  • 54. Израиль - 15 Июля 2020 
  • 55. Кувейт - 15 Июля 2020 
  • 56. Ливия - 15 Июля 2020 
  • 57. Ливан - 15 Июля 2020 
  • 58. Россия - 15 Июля 2020 
  • 59. Иордания - 15 Июля 2020 
  • 60. Бразилия - 1 Августа 2020 
  • 61. Армения - 1 Августа 2020 
  • 62. Франция - 1 Августа 2020 
  • 63. Ирак - (воздушный коридор) 1 Августа 2020 
  • 64. Иран - 1 Августа 2020 
  • 65. Испания - 1 Августа 2020 
  • 66. Италия - 1 Августа 2020 
  • 67. Египет - 1 Августа 2020 
  • 68. Саудовская Аравия - 1 Августа 2020 
  • 69. Тунис - 1 Августа 2020 
  • 70. США - 1 сентября 2020
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Третий этап отмены карантина в Украине - с 1 июня запустят поезда и автобусы дальнего следования

2020-05-27 08:12 414

Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая

2020-05-26 14:16 783

Новый этап карантина: 26 мая в Киевской области запускают пригородный транспорт

2020-05-26 11:39 642

Глава МОЗ сообщил, когда в Украине откроют кафе, рестораны и детские садики

2020-05-26 11:12 330

Еще новости в разделе "Мир"

ПОЛНЫЙ СПИСОК Путеводитель-2020: Какие страны и когда откроют границы для туристов

2020-05-27 11:40 312

Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая

2020-05-26 14:16 783

Премьер-министра Израиля начали судить за мошенничество и коррупцию

2020-05-25 15:12 654

Коронакнизис в США: Безработица достигла уровня Великой депрессии 1930-х

2020-05-25 08:39 1014
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

ПОЛНЫЙ СПИСОК Путеводитель-2020: Какие страны и когда откроют границы для туристов 2020-05-27 11:40 312
Победившая коронавирус Черногория примет первых туристов уже в конце мая 2020-05-26 14:16 783
Премьер-министра Израиля начали судить за мошенничество и коррупцию 2020-05-25 15:12 654
Коронакнизис в США: Безработица достигла уровня Великой депрессии 1930-х 2020-05-25 08:39 1014

Лента

12:41 Курс валют на сегодня: доллар и евро постепенно идут на повышение
12:16 Когда и где пройдет долгожданный титульный бой между Уайлдером и Фьюри
ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:40 Путеводитель-2020: Какие страны и когда откроют границы для туристов
КАРТА 11:15 Сегодня Украину накроют мощные ливни с грозами, к ночи похолодает
10:39 Украина и Турция начали восстанавливать взаимное авиасообщение
10:14 Названы области, которые не готовы к резкому смягчению карантина
09:38 В Китае испытали вещество, которое нейтрализует коронавирус не нанося вред организму
09:13 В Китае выявили новый способ заражения коронавирусом
08:37 Железнодорожные пассажирские перевозки запустят уже на этой неделе
08:12 Третий этап отмены карантина в Украине - с 1 июня запустят поезда и автобусы дальнего следования