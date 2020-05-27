ПОЛНЫЙ СПИСОК Путеводитель-2020: Какие страны и когда откроют границы для туристов
2020-05-27 11:40 312
Предлагаем подробный план открытия границ для туристических поездок. Некоторые интересные страны будут доступны уже в первые дни лета. Для посещения других придется подождать еще месяц, два ато и три.
- 1. Кипр(турецкая сторона) 1 Июня 2020
- 2. Бахрейн - 10 Июня 2020
- 3. Болгария - 10 Июня 2020
- 4. Катар - 10 Июня 2020
- 5. Греция - 10 Июня 2020
- 6. Германия - 15 Июня 2020
- 7. Австрия - 15 Июня 2020
- 8. Азербайджан - 15 Июня 2020
- 9. Чехия - 15 Июня 2020
- 10. Швейцария - 15 Июня 2020
- 11. Япония - 15 Июня 2020
- 12. Македония - 15 Июня 2020
- 13. Литва - 15 Июня 2020
- 14. Венгрия - 15 Июня 2020
- 15. Польша - 15 Июня 2020
- 16. Румыния - 15 Июня 2020
- 17. Сербия - 15 Июня 2020
- 18. Нидерланды - 20 Июня 2020
- 19. Казахстан - 20 Июня 2020
- 20. Албания - 22 Июня 2020
- 21. Босния и Герцеговина - 22 Июня 2020
- 22. Дания - 22 Июня 2020
- 23. Эстония - 22 Июня 2020
- 24. Финляндия - 22 Июня 2020
- 25. Южная Корея - 22 Июня 2020
- 26. Ирландия - 22 Июня 2020
- 27. Кыргызстан - 22 Июня 2020
- 28. Латвия - 22 Июня 2020
- 29. Норвегия - 22 Июня 2020
- 30. Словакия - 22 Июня 2020
- 31. Австралия - 1 Июля 2020
- 32. Бельгия - 1 Июля 2020
- 33. Беларусь - 1 Июля 2020
- 34. Китай - (только Пекин) 1 Июля 2020
- 35. Швеция - 1 Июля 2020
- 36. Канада - 1 Июля 2020
- 37. Колумбия - 1 Июля 2020
- 38. Косово - 1 Июля 2020
- 39. Малайзия - 1 Июля 2020
- 40. Молдова - 1 Июля 2020
- 41. Узбекистан - 1 Июля 2020
- 42. Республика Тайвань - 1 Июля 2020
- 43. Туркменистан - 1 Июля 2020
- 44. Украина -1 Июля 2020
- 45. Индонезия - 10 Июля 2020
- 46. Индия - 10 Июля 2020
- 47. Пакистан - 10 Июля 2020
- 48. Алжир - 15 Июля 2020
- 49. Марокко - 15 Июля 2020
- 50. Филиппины - 15 Июля 2020
- 51. ЮАР -15 Июля 2020
- 52. Грузия - (только для гр.Грузии) 15 Июля 2020
- 53. Великобритания - 15 Июля 2020
- 54. Израиль - 15 Июля 2020
- 55. Кувейт - 15 Июля 2020
- 56. Ливия - 15 Июля 2020
- 57. Ливан - 15 Июля 2020
- 58. Россия - 15 Июля 2020
- 59. Иордания - 15 Июля 2020
- 60. Бразилия - 1 Августа 2020
- 61. Армения - 1 Августа 2020
- 62. Франция - 1 Августа 2020
- 63. Ирак - (воздушный коридор) 1 Августа 2020
- 64. Иран - 1 Августа 2020
- 65. Испания - 1 Августа 2020
- 66. Италия - 1 Августа 2020
- 67. Египет - 1 Августа 2020
- 68. Саудовская Аравия - 1 Августа 2020
- 69. Тунис - 1 Августа 2020
- 70. США - 1 сентября 2020