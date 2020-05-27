Мир ПОЛНЫЙ СПИСОК Путеводитель-2020: Какие страны и когда откроют границы для туристов

2020-05-27 11:40 312

Предлагаем подробный план открытия границ для туристических поездок. Некоторые интересные страны будут доступны уже в первые дни лета. Для посещения других придется подождать еще месяц, два ато и три.