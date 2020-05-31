Мир фото Crew Dragon вышел на орбиту

2020-05-31 08:00 63

Корабль должен состыковаться с Международной космической станцией примерно через 19 часов.



Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вышел на орбиту. Трансляцию запуска вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).





Корабль, на борту которого находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен, отделился от второй ступени через 12 минут после старта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.



Ожидается, что стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией произойдет через 19 часов.

В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки. На этапе сближения со станцией астронавты опробуют систему ручного управления корабля.

Ранее первая ступень ракеты-носителя Falcon-9, выводящей пилотируемый корабль, успешно осуществила посадку на платформу в Атлантическом океане.

Напомним, ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала в 15.22 по времени Восточного побережья (22.22 по Киеву). Это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле.

Запуск состоялся со второй попытки: в минувшую среду его отменили за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий.