Шевченко вышел на второе место в историческом рейтинге Украины

Наставник провел большое количество встреч во главе команды.
В рамках четвертого тура Лиги наций сборная Украины дома минимально обыграла Испанию (1:0).
Наша национальная команда впервые сумела победить испанский коллектив.
Кроме того, главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко сумел достичь личного рекорда. Украинский наставник вышел на второе место по количеству матчей во главе национальной сборной.
Специалист провел 38 поединков с Украиной, опередив Михаила Фоменко (37 матчей). Лидером рейтинга является Олег Блохин (64 игры).
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