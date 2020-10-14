Спорт Шевченко вышел на второе место в историческом рейтинге Украины

2020-10-14 17:00 252

 

Наставник провел большое количество встреч во главе команды.

В рамках четвертого тура Лиги наций сборная Украины дома минимально обыграла Испанию (1:0).

Наша национальная команда впервые сумела победить испанский коллектив.

Кроме того, главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко сумел достичь личного рекорда. Украинский наставник вышел на второе место по количеству матчей во главе национальной сборной.

Специалист провел 38 поединков с Украиной, опередив Михаила Фоменко (37 матчей). Лидером рейтинга является Олег Блохин (64 игры).

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