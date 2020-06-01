Мир В Голливуде вандалы уничтожили звезду Трампа

2020-06-01 08:30 99
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Памятный знак с именем Трампа установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice.

Неизвестные вандалы разбили звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщил портал The Academy Music Business.

Академия музыкального бизнеса разместила  на своей странице в Twitter то, что осталось от памятника творческим заслугам Дональда Трампа. 

 В Академии предполагают, что это связано с протестами, которые охватили десятки городов США и сопровождаются беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. 

В июле 2018 года звезда Трампа уже подвергалась нападению хулиганов. Тогда злоумышленник разнес киркой монумент в мелкие куски.

В ноябре 2019 года неизвестная женщина закрасила краской из баллончика имя Дональда Трампа. Звезду очистили от краски, но уже спустя месяц памятник разрисовали свастикой и залили фальшивой кровью. 

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