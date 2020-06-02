Курьезы фото Впервые за нарушение масочного режима оштрафован премьер-министр

2020-06-03 13:16 183

Главе правительства Румынии Людовику Орбану пришлось заплатить штраф за нарушение противоэпидемических ограничений, в том числе масочного режима.

"Румынский премьер-министр Людовик Орбан заплатил штраф в размере 617 евро за то, что нарушил карантинные ограничения, когда курил в помещении и был без маски", - сообщает Euractiv.

Скандал вспыхнул после того, как в Соцсетях появилась фотография, на которой Орбан сидит в своем кабинете за столом с несколькими министрами и курит сигарету. При этом все присутствующие были без масок, средства защиты лежали на столе.

Орбан признал нарушение, заявив, что некоторые члены правительства собрались в его офисе после долгого рабочего дня 25 мая, в день его 57-летия. Глава правительства согласился: если закон нарушается, должно последовать наказание.

Напомним, после карантина правительство Орбана распорядилось установить 30-дневный режим повышенной опасности – маски стали обязательными в общественном транспорте и в общественных помещениях.

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