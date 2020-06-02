Политика Киев отреагировал на предложение Трампа по России

2020-06-02 16:30 234

Украина против приглашения России на саммит Большой семерки в США. Такого же мнения придерживаются почти все участники G7.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко во вторник, 2 июня, прокомментировала предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит Большой семерки.

Она напомнила, что РФ была исключена из "группы" в 2014 году из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.

"По состоянию на 2020 год РФ продолжает вышеупомянутые деструктивные действия. Приглашение РФ на саммит Группы Семи даже в статусе гостя станет для Кремля подтверждением эффективности политики давления в отношениях с демократическими странами, а также будет использовано российской пропагандой для продвижения нарратива о возвращении Запада к "business as usual" в отношениях с РФ", - подчеркнула спикер МИД.

Соответствующий шаг также "упростит задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики", добавила дипломат.

"Украина рассчитывает, что на саммите Группы Семи в США будет подтверждена солидарность с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также дальнейшем осуществлении реформ", - добавила Зеленко.

Ранее сообщалось, что Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Представители ЕС, Великобритании, Канады и Японии уже выступили против такого решения.

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