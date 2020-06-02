Политика Киев отреагировал на предложение Трампа по России

2020-06-02 16:30 234
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украина против приглашения России на саммит Большой семерки в США. Такого же мнения придерживаются почти все участники G7.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко во вторник, 2 июня, прокомментировала предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит Большой семерки.

Она напомнила, что РФ была исключена из "группы" в 2014 году из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.

"По состоянию на 2020 год РФ продолжает вышеупомянутые деструктивные действия. Приглашение РФ на саммит Группы Семи даже в статусе гостя станет для Кремля подтверждением эффективности политики давления в отношениях с демократическими странами, а также будет использовано российской пропагандой для продвижения нарратива о возвращении Запада к "business as usual" в отношениях с РФ", - подчеркнула спикер МИД.

Соответствующий шаг также "упростит задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики", добавила дипломат.

"Украина рассчитывает, что на саммите Группы Семи в США будет подтверждена солидарность с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также дальнейшем осуществлении реформ", - добавила Зеленко.

Ранее сообщалось, что Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Представители ЕС, Великобритании, Канады и Японии уже выступили против такого решения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Киевская полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро: назван мотив преступления

2020-06-02 18:00 165

В Киеве начали ограничивать вход в метрополитен

2020-06-02 17:00 204

Каким будет лето в Украине: синоптики прогнозируют аномальную погоду

2020-06-02 15:46 1101

Сотрудники Facebook протестуют против Цукерберга, который поддержал Трампа в скандале

2020-06-02 14:45 285

Еще новости в разделе "Политика"

Киев отреагировал на предложение Трампа по России

2020-06-02 16:30 234

Лукашенко перед выборами поставил задачу особистам не допустить Майдана любой ценой

2020-06-02 12:43 378

Стратегия деоккупации Крыма - как Украина планирует вернуть полуостров

2020-06-02 12:15 363

Премьер Шмыгаль раскрыл детали трехлетней программы выхода страны из коронакризиса

2020-06-02 10:41 351
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Киев отреагировал на предложение Трампа по России 2020-06-02 16:30 234
Лукашенко перед выборами поставил задачу особистам не допустить Майдана любой ценой 2020-06-02 12:43 378
Стратегия деоккупации Крыма - как Украина планирует вернуть полуостров 2020-06-02 12:15 363
Премьер Шмыгаль раскрыл детали трехлетней программы выхода страны из коронакризиса 2020-06-02 10:41 351

Лента

20:00 Безработным украинцам положены субсидии: как получить
19:30 Цены на АЗС Украины резко взлетят из-за новых требований
19:00 В футбольном клубе "Карпаты" коронавирусом заболело более 30 человек
18:30 Поступить в вузы можно будет без ВНО, срочное заявление Минобразования: кому повезет в этом году
18:08 Досить скиглення – пора працювати
18:00 Киевская полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро: назван мотив преступления
17:30 Рада запретила вывозить донорскую кровь из Украины
17:00 В Киеве начали ограничивать вход в метрополитен
16:30 Киев отреагировал на предложение Трампа по России
15:46 Каким будет лето в Украине: синоптики прогнозируют аномальную погоду