Курьезы В ЕС появилась идеальная работа для ленивых - дважды в день нажимать кнопку

2020-06-04 12:15 240
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

"Работу мечты" предлагают соискателям в Швеции. Это работа, на которой не нужно работать. От сотрудника требуется ездить на станцию в Гетеборге, чтобы включать и выключать свет в начале и в конце рабочего дня. Работодатель уже получил 125 заявок со всего мира, сообщает Шведское радио.

В описании вакансии указывается, что оклад будет выплачиваться до конца жизни.

Свои заявки на работу прислали соискатели не только из Швеции, но и из США, Филиппин, Тайваня и других стран.

Авторами проекта под названием Вечная должность являются художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю. Они готовы платить зарплату в 2,3 тысячи долларов.

От сотрудника требуется в определенное время утром и вечером приезжать на строящуюся станцию Korsvägen в Гетеборге и включать/выключать там электричество. В остальное время человек свободен.
Авторы арт-эксперимента собираются платить зарплату в течение 120 лет. Средства на это выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Курьезы"

В ЕС появилась идеальная работа для ленивых - дважды в день нажимать кнопку

2020-06-04 12:15 240

фото Впервые за нарушение масочного режима оштрафован премьер-министр

2020-06-03 13:16 651

фото Автопилот Tesla Model 3 на полном ходу таранил грузовик - момент ДТП

2020-06-02 15:12 846

фото Соцсети жестко высмеяли отмененный старт космического корабля Илона Маска

2020-05-28 13:16 2028
Все статьи раздела "Курьезы"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

В ЕС появилась идеальная работа для ленивых - дважды в день нажимать кнопку 2020-06-04 12:15 240
фото Впервые за нарушение масочного режима оштрафован премьер-министр 2020-06-03 13:16 651
фото Автопилот Tesla Model 3 на полном ходу таранил грузовик - момент ДТП 2020-06-02 15:12 846
фото Соцсети жестко высмеяли отмененный старт космического корабля Илона Маска 2020-05-28 13:16 2028

Лента

15:14 Почему в Израиле отменили пособия по безработице и другие соцвыплаты
14:45 В МОЗ назвали реальную причину роста заболеваемости COVID в Украине
14:12 "Слуги народа" назначили министром культуры депутата и ТОП-менеджера Коломойского
13:41 В Минздраве признали, что карантин в Киеве придется усились
13:16 С 1 июля Киев откажется от всех билетов на общественный транспорт
12:43 Кличко раскрыл печальную статистику по Covid в Киеве - данные по районам
12:15 В ЕС появилась идеальная работа для ленивых - дважды в день нажимать кнопку
11:42 В центре Киева снова протестуют евробляхеры - требуют дешевой растаможи
11:10 Как возвращают деньги за билеты на поезд, которые были отменены из-за карантина
10:39 В Украине резко возросло число зараженных COVID-19 - самые опасные области и города