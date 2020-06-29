Мир Финляндия начала массово привлекать на сезонную работу украинцев

2020-06-30 08:38 885
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На сельскохозработах в Финляндии в этом году будут заняты примерно девять тысяч украинцев.

Об этом сообщила СМИ представитель Миграционной службы страны Туули Хухтилайнен.

По словам Хухтилайнен, сезонные рабочие могут получить специальную визу в дипломатических представительствах Финляндии с правом нахождения в стране не более 90 дней в полугодии. Если человек планирует работать больше этого времени, то в миграционном ведомстве ему выдают разрешение на работу.

"Всего Финляндия выдала 8,7 тысячи разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины", - сказали в миграционном ведомстве.

В 2019 году украинцам было выдано около 11 тысяч разрешений на сезонные работы в Финляндии и 2465 виз для этих же целей.

Напомним, власти Финляндии увеличили разрешенное количество привлеченных в сельское хозяйство работников, прибывающих из-за пределов ЕС.

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