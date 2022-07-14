Экономика Украинские беженцы могут заметно снизить нехватку рабочей силы в Евросоюзе

2022-07-14 12:28

Приток украинских беженцев в Европейский Союз может постепенно уменьшить нехватку рабочей силы в еврозоне, поскольку некоторые из тех, кто спасается от войны, скорее всего, поселятся здесь навсегда, заявил Европейский центральный банк.

На сегодня порядка 7 млн беженцев, в основном женщины и дети, покинули Украину с тех пор, как росия начала вторжение 24 февраля, и каждый день уезжают все больше, и многие надеются найти долгосрочные возможности трудоустройства в 27 странах ЕС.

"Согласно всем допущениям, приблизительные расчеты указывают на средний рост рабочей силы в зоне евро на 0,2-0,8% в среднесрочной перспективе. Это соответствует увеличению численности рабочей силы в зоне евро на 0,3-1,3 млн человек в результате кризиса", - говорится в статье ЕЦБ в Экономическом бюллетене.

ЕЦБ отмечает, что при рекордно низком уровне безработицы еврозона борется с растущей нехваткой рабочей силы, а приток беженцев может ослабить напряженность на рынке труда.