Украина фото 208 км/ч и 10 штрафов за день - как сейчас работает система фотофиксации

2020-06-08 13:11 282
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Украинские водители продолжают удивлять полицейских и устанавливать рекорды по нарушению ПДД. На этот раз правда речь идет не о скорости, а о частоте нарушений. Камеры автоматической фиксации зафиксировали 10 нарушений ПДД одним водителем в течение одного дня.

"Наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Hundai Sonata. Он превышал аж 10 раз. Также камеры зафиксировали автомобиль – Hyundai Santa Fe, который нарушил скоростной режим 9 раз", – сообщает Патрульная полиция.

Также в полиции отметили, что наибольшей скорость была в этот день у автомобиля Mercedes – 208 км/ч на автодороге М06 Киев – Чоп, где разрешена скорость на указанном участке 110 км/ч. За сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км / ч.

ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ КАМЕРЫ ФОТОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД

Всего за первые пять дней работы 45 камеры автофиксации в Киеве и области зафиксировали 200 тысяч нарушений нарушений ПДД. 

Сейчас система автоматически фиксирует только превышение скорости, но ее функционал скоро расширя. В частности, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленной для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения и т.п.

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фото 208 км/ч и 10 штрафов за день - как сейчас работает система фотофиксации 2020-06-08 13:11 282
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