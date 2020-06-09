Экономика Сегодня руководство МВФ решает, получит ли Киев 5 млрд долларов кредита

2020-06-09 12:16 219
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Совет директоров МВФ 9 июня рассмотрит вопрос о новой программе с Украиной Stand-By. Данный вопрос стоит в графике заседаний Фонда.

Напомним, МВФ сменил долгосрочную программу на 18-месячную объемом 5 млрд долларов.

Ранее в Кабмине заявляли, что первый транш будет перечислен сразу же после одобрения. Он составит 1,9 млрд долларов.

В случае выполнения всех обязательств Украина получит второй транш до конца года. Третий транш поступит в 2021 году. Основным предварительным условием одобрения программы было принятие закона о банках, а также закона об открытии рынка земли.

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