фото-видео фото Невероятная яхта основателя Microsoft выставлена на продажу за 295 миллионов евро

2020-06-12 14:12 87

Роскошная яхта соучредителя компании Microsoft Пола Аллена выставлена на продажу за 295 миллионов евро. Эксплуатация судна обойдется будущему владельцу в 15 миллионов евро в год. Сейчас яхта пришвартована в порту испанского города Малага, сообщает The Sun.

Судно рассчитано на 26 пассажиров. Его размер 126,2 метра.

На яхте имеется 13 кают, две вертолетные площадки, библиотека, ночной клуб, баскетбольная площадка и студия звукозаписи, которой пользовался вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер.

Судно оборудовано бассейном, гидромассажной ванной, смотровой площадкой с прозрачным дном. На нем есть подводная лодка на восемь человек.

Напомним, Пол Аллен скончался в октябре 2018 года. Его капитал на момент смерти составлял 20,3 миллиарда долларов.

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