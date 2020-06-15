Коронавирус В Киеве запретили купаться на всех пляжах

2020-06-15 18:00 318
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Киевские пляжи открыты только как прибрежные зоны отдыха, купание в которых категорически запрещено. Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, на пляжах необходимо соблюдать правила безопасности.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города", - сказал Кличко.

Также мэр отметил, что людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Другие же должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Также, Киевский глава добавил, что город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

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