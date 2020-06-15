Коронавирус В Украине каждая область будет решать, как ей ужесточать карантин - Степанов

2020-06-15 18:35 459
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В понедельник, 15 июня, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в постановление Кабинета Министров, которое регламентирует соблюдение карантинных мер, будут внесены изменения. Они позволят каждой отдельной области самостоятельно ужесточать ограничения.

Об этом он заявил на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

"Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине начался очередной этап смягчения карантинных мер, но проходит он на фоне непрекращающегося роста заражений коронавирусом. По данным министерства здравоохранения, к ослаблению ограничений не готовы 10 областей Украины и Киев.

До этого премьер-министр Шмыгаль предупреждал о том, что поводом для возврата к жесткому карантину в Украине может стать критическое ухудшение ситуации с коронавирусом в 10 и больше областях.

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