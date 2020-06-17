Спорт Мюнхенская Бавария досрочно стала чемпионом Германии, это уже 30-й трофей клуба

2020-06-17 12:43 174
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Мюнхенская "Бавария" выиграла у "Вердера" матч 32-го тура чемпионата Германии и досрочно оформила чемпионский титул.

Чемпионский гол на свой счет записал Роберт Левандовски, который забил "Вердеру" под конец первого тайма. Победа сделала "Баварию" в 30-й раз в истории чемпионом Германии.

"Поздравляю команду. Мы играли в последние месяцы со страстью, заряженностью, радостью от игры, боевым духом. "Вердер" не очень хотел играть в начале матча. Они набрались храбрости, только когда у нас стало на одного игрока меньше. Но сегодня не будет никакой критики.

Нужно понимать, как нам это удалось. Команда никогда не добивается успеха в одиночку, только вместе. Мне нравится быть с этой командой, Mia san Mia (слоган "Баварии") – это самосознание, которое демонстрирует эта команда. У ребят очень высокий уровень, и тренеры им доверяют. Это "Бавария", у нас всегда высокие цели. Мы сделали первый шаг. Нас ждет Кубок, следующая цель. В Лиге чемпионов нельзя ничего планировать. Нас ждет простая игра. Мы должны подойти к ней в лучшей форме", – сказал Флик, который выиграл свой первый титул в качестве тренера.

Напомним, в чемпионате Германии осталось сыграть еще 4 тура и разыграть финал Кубка Германии, где "Бавария" сойдется с "Байером".

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