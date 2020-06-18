Коронавирус Всего за месяц заболеваемость COVID в Украине выросла на 80%

2020-06-18 15:47 66
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Заболеваемость COVID-19 в Украине с 18 мая по 18 июня выросла на 80%, сообщил Центр общественного здоровья МОЗ.

На 18 июня показатель составил 81,3 на 100 тыс. населения по сравнению с 45,1 на 18 мая. При этом показатель летальности снизился с 2,9% до 2,8%. Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил 4,7%.

По состоянию на 18 июня от COVID-19 умерли 966 человек. При этом 78,2% имели сердечно-сосудистые заболевания, у 21,7% был сахарный диабет, у 13,1% - заболевания легких.

Еще 10,5% страдали от заболеваний почек, от онкологии - 8,2%, от неврологических заболеваний - 6,4%, от заболеваний печени - 5,3%, от других заболеваний - 11,5%.

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