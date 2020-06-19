Курьезы фото Маск впервые рассказал о близости с Эмбер Херд и отношениях с Карой Делевинь

2020-06-19 22:12 294
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Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал слухи о том, что у него, актрисы Эмбер Херд и модели Кары Делевинь был секс втроем. Об этом сообщает Page Six.

Маск отметил, что давно дружит с Делевинь, но никогда не имел с ней интимной связи. Бизнесмен подчеркнул, что сама модель может это подтвердить.

Касательно отношений с экс-супругой Джонни Деппа Эмбер Херд, Маск настаивает на том, что начал с ней отношения после старта бракоразводного процесса. По словам бизнесмена, они с Херд сошлись примерно через месяц после подачей ею иска в суд.

Также Маск отметил, жизнь слишком коротка для такого длительного негатива, и предложил Деппу и Херд "зарыть топор войны" и продолжить нормально жить.

Накануне Джонни Депп обвинил экс-жену в сексе втроем с Маском и моделью.

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Курьезы

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