Коронавирус Коронавирус. Этапы перехода к более жесткому карантину уже разработаны – Ляшко

2020-06-20 10:14 54
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Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в Украине предусмотрены этапы перехода к более жесткому карантину

Говорить о возвращении к тотальному карантину на территории всей Украины преждевременно, но возможность перехода к более жесткому карантину на локальном уровне предусмотрена с 22 июня. Об этом вечером 19 июня сказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Deutsche Welle.

По его словам, это будет происходить, в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе.

"С 22 июня прописываются этапы входа в более жесткий карантин, который может быть локальным, региональным. Есть четыре индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция в течение трех дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические мероприятия. Они могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности", - сказал Ляшко.

Также он добавил: "Говорить о жестком карантине на территории страны сейчас преждевременно, нужно выполнять все рекомендации Министерства здравоохранения".

- Сегодня, 19 июня, Кабмин продлил адаптивный карантин для предотвращения распространения коронавируса до 31 июля. Правительство внесло изменения в ограничительные меры.

- Утром 19 июня в Украине сообщили о 921 новом случае COVID-19 за истекшие сутки. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране.

- 18 июня Ляшко уже говорил о возможности возвращения к жесткому карантину в случае стремительного роста количества случаев болезни.

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