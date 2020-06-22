Коронавирус Карантин в Киеве и Киевской области могут усилить в любой момент

2020-06-22 12:44 240

В Украине наблюдается угрожающая тенденция к увеличению заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19. Если ситуация не изменится, возможно возвращение к жестким карантинным ограничениям.

"За последнюю неделю ежедневные показатели в стране увеличились почти вдвое. В Киевской области пока более 2 тыс. больных Covid-19. Из них 173 - дети. Число пациентов инфекционных отделений увеличивается. В стационаре каждый четвертый инфицирован. Уже умерли 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них - это люди среднего возраста, у которых не было проблем со здоровьем до эпидемии", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке 12. К усилению карантинных мер осталось добрать 0,03%.

"Поэтому карантинные меры могут быть усилены в любой момент", - уточнил Василий Володин.

В пресс-службе ОГА также сообщили, что в результате складывающейся ситуации в Киевской области областная Комиссия по ТЭБ и ЧС ввела немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты.

Контроль усилен за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственными рынками, заведениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время посадки и высадки пассажиров.

ОГА продолжает отслеживать противоэпидемическую ситуацию на территории области. В случае ее ухудшения в течение трех дней подряд комиссия по ТЭБ и ЧС будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее послабления.

По состоянию на 22 июня в Киевской области зафиксировано 2208 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1065 человек вылечились и 46 - умерли.

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