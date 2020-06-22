Коронавирус Кабмин изменил условия адаптивного карантина - что запрещено до 31 июля

2020-06-22 14:45 273
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Правительство Украины сегодня  внесло изменения в постановление о продлении карантина до 31 июля. 

В частности, из постановления убрали пункт о запрете работы общепита и торгово-развлекательных центров, гостиниц и баз отдыха, учреждений культуры и развлекательной деятельности, фитнес-центров. Теперь запрещается только деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Остался только запрет на проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие. На организатора мероприятия налагается ответственность за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 м.

Право устанавливать ограничения на работу общепита, гостиниц, проведения массовых мероприятий, работу спортзалов или учреждений культуры дано регионам со значительным распространением COVID-19 по представлению главного государственного санитарного врача региона.

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