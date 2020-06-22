Украина Появилось видео момента взрыва в 10-этажке на Позняках

2020-06-22 21:30 369
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В сеть выложили видеозапись взрыва в жилой 10-этажке в Дарницком районе Киева, в результате которого погибли по меньшей мере 3 человека.

Источник: dtp.kiev.ua, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Уличная видеокамера (очевидно с парковки гипермаркета -ред.) зафиксировала момент взрыва утром 21 июня. Мощность взрыва понятна по тому, как тряхнуло камерой, находящейся в нескольких кварталах от дома.

 

По состоянию на 18 часов 22 июня спасатели продолжают разбирать завал на 4 этаже дома. В разрушенной квартире на 4 этаже пилят плиты для их дальнейшего поднятия краном.

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана.

Судьба 2 человек остается неизвестной.

С начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 3 человек.

Отмечается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной.

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