Коронавирус в Украине: Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина

В Министерстве здравоохранения заявили, что в настоящее время в Украине 13 регионов и Киев не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий.
По данным Минздрава, пока что не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая области.
Также сообщается, что ослабление карантина возможно при условии соответствия эпидситуации в области ряду критериев: загруженность коек в больницах, охват населения тестированием, процент выявления больных и динамика заболеваемости.
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