Коронавирус Кровь выздоровевших от COVID-19 начали продавать на черном рынке

2020-06-25 14:42 147
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Кровь пациентов, переболевших коронавирусом на черном рынке в Пакистане, продается за 2-3 тыс долларов. Семьи заболевших COVID-19 готовы заплатить такие солидные деньги: они верят, что именно “чудо-средство” способно спасти их близких. 

В интервью The Guardian местные медики описали сделки между родственниками тех, кто заразился коронавирусом, и уже переболевшими семьями.

“Больницы в этом не участвуют, но сделки заключались у меня на глазах. Родные или близкие пациентов приходят к тем, кто уже выздоровел, и просят их стать донорами крови. Дальше они идут в частную лабораторию и получают из “донорской” крови плазму”, - рассказал врач из больницы Исламабада.

В то же время, пакистанские врачи признают, что в больницах заканчиваются лекарства. А без препаратов, которые жизненно нужны больным, плазма - это настоящее “чудо-средство”.

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