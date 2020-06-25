Спорт Дортмундская Боруссия подписала контракт с защитником ПСЖ Томом Менье

2020-06-26 10:38 132
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Крайний защитник ПСЖ Том Менье сменил клубную прописку и перебрался в дортмундскую Боруссию.

Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.

"Большой день настал! Для меня большая честь объявить, что я теперь игрок Боруссии Дортмунд. Новая глава открывается для меня и для вас.

Буду с гордостью носить черно-желтую футболку!", - написал Менье в своем Twitter.

Бельгиец перешел в немецкий клуб на правах свободного агента.

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Спорт

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