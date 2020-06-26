Коронавирус Премьер призвал граждан носить маски для избежания нового жесткого карантина

2020-06-26 13:14 87

Премьер-министр Украины призвал украинцев придерживаться карантинных мероприятий, чтобы власти не приходилось снова "закрывать страну на жесткий карантин".

Денис Шмигаль в Телеграмм-канале напомнил, что в Украине очередной антирекорд случаев коронавируса за сутки. Через увеличение количества заражений, соответственно, возросла нагрузка на больницы, поэтому власть начала разворачивать больницы второй волны.

Глава Кабмина отметил, что в других странах с адаптивным карантином количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне.

"Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь — вместе придерживаться ограничений, которые предложены в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция", — сообщает Шмыгаль.

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