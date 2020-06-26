Коронавирус В Киеве взлетело число зараженных COVID. Могут вернуть жесткий карантин

2020-06-26 15:36 210
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За минувшие сутки в Киеве выявили 113 новых заболевших коронавирусом COVID-19. Это на 28 случаев больше, чем было днем ранее. Такие данные обнародовал мэр столицы Виталий Кличко

Среди новых заболевших было 58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, четырехлетняя девочка, 49 мужчин от 18 до 78 лет, одна 4-летняя девочка и семь мальчиков от трех до 15 лет. Госпитализированы 25 больных. Также за сутки умер один человек (вчера не было летальных исходов), а выздоровели 17 (33).

Больше всего новых инфицированных выявили в Дарницком (19 случаев), Днепровском (18), Оболонском (18) и Деснянском (15) районах. Всего с начала пандемии в Киеве выявлено 4724 заболевших (первое место в Украине – ред.), 102 умерших и 1490 выздоровевших.

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