Коронавирус В каких областях Украины не стоит ждать скорого ослабления карантина

2020-06-26 22:12 141
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По состоянию на 26 июня карантин ослабить не могут в 10 областях Украины и Киеве.

Как сообщает Минздрав, в столице превышен показатель динамики заболеваемости COVID-19 – 28,59% при норме менее 10%.

Этот показатель также превышен в Киевской (51,28%), Одесской (94,11%), Закарпатской (15,28), Ровенской (33,10%) и Хмельницкой областях (32,79%). При этом в двух последних превышен показатель выявления новых случаев, а в Закарпатской – еще и показатель заполненности койко-мест в больницах.

Кроме того, Донецкая и Луганская области до сих пор отстают по охвату тестирования – 22,93 и 21,39 на 100 тысяч населения при норме более 24.

Волынская, Львовская и Черновицкая области не соответствуют показателю выявления коронавируса.

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