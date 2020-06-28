Коронавирус Мест в больницах скоро будет не хватать – Степанов

2020-06-28 10:00 189

При таком распространении коронавируса нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны, отметил глава Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует существенный скачок заболеваемости коронавирусом COVID-19, если не начать соблюдать контроль, и возможную нехватку мест в больницах. Об этом он на совещании под руководством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 27 июня.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.

Степанов отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале эпидемии, но в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то, по его словам, с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

Напомним, за последние 24 часа в Украине немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом. Было выявлено 948 новых случаев COVID-19, 402 из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли.

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