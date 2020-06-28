Коронавирус Шмыгаль потребовал ужесточить карантин по всей Украине

2020-06-28 09:04 174



Премьер считает, что пока достаточно закрыть ночные клубы и контролировать транспорт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в субботу, 27 июня, что показатель заболеваемости коронавирусом значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тысяч населения, тогда как еще 10 дней назад он был меньше 40. Соответственно, глава правительства потребовал от мэров украинских городов привлечь муниципальные патрули к работе ведомств, осуществляющих контроль за соблюдением карантина. Кроме того, по словам премьера, именно местные власти повсеместно должны ограничить работу ночных клубов до 10 часов вечера, а также установить жесткий контроль за муниципальным транспортом.

По словам премьера, местные власти также должны помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе. Эти слова прозвучали на совещании у президента Украины, причем присутствовавший там глава СНБО Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют. Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина. В частности, это свернормативные перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.

"Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, что угрозу сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому для всех нас должно быть важным сегодня только одно - здоровье и жизнь украинцев", - отметил президент Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что за последние двое суток правоохранители проверили более 6200 заведений: почти 3500 предприятий торговли, 2000 общепита, 850 ночных клубов и развлекательных мест. Был составлен 355 административных протоколов из-за нарушения карантина, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Ранее министр Степанов заявил, что только в 13 областях Украины региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС будут принимать решения об ужесточении карантина.

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