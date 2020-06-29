Коронавирус Кличко раскрыл обновленные данные по числу инфицированных в Киеве

2020-06-29 12:17 102
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В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 45 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщил на своем канале в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 10, Днепровском - 7, Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев.

В столичные больницы госпитализировали 6 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

По состоянию сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заражения. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы. Всего в Украине зафиксировали 43 628 случаев Covid-19.

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