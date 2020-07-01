Звездный форвард Барселоны Лионель Месси забил 700-й мяч в своей карьере

Звездный форвард и капитан каталонской Барселоны и национальной сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 700-й мяч в карьере.
Об этом говорится в сообщении на странице испанского клуба в Twitter.
Сообщается, что форвард реализовал 11-метровый в матче 33-го тура чемпионата Испании с мадридским Атлетико.
Таким образом, 33-летний футболист записал на свой счет 700-й гол в карьере. На счету аргентинца 630 голов за Барселону, а еще 70 - за сборную Аргентины.
В текущем сезоне Месси провел 27 матчей в Примере: на его счету 22 гола и 17 результативных передач.
Напомним, самым результативным годом для нападающего был 2012-й, когда Месси забил 91 мяч, побив рекорд Пеле - 75.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире