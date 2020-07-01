Спорт Звездный форвард Барселоны Лионель Месси забил 700-й мяч в своей карьере

2020-07-01 14:44 105
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Звездный форвард и капитан каталонской Барселоны и национальной сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 700-й мяч в карьере.

Об этом говорится в сообщении на странице испанского клуба в Twitter.

Сообщается, что форвард реализовал 11-метровый в матче 33-го тура чемпионата Испании с мадридским Атлетико.

Таким образом, 33-летний футболист записал на свой счет 700-й гол в карьере. На счету аргентинца 630 голов за Барселону, а еще 70 - за сборную Аргентины.

В текущем сезоне Месси провел 27 матчей в Примере: на его счету 22 гола и 17 результативных передач.

Напомним, самым результативным годом для нападающего был 2012-й, когда Месси забил 91 мяч, побив рекорд Пеле - 75.

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