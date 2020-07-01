Безопасный отпуск: эксперты рассказали, как защититься от коронавируса на море

В Национальной службе здоровья Украины дали несколько советов, как безопасно отдохнуть на море во время карантина.
Так, в ведомстве посоветовали выбирать досуг на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, при симптомах ОРВИ не посещать пляжи.
"Пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19, может распространяться в бассейне или море. Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом - переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию", - отметили в службе.
Поэтому в службе посоветовали отдыхающим на море:
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