Коронавирус Безопасный отпуск: эксперты рассказали, как защититься от коронавируса на море

2020-07-01 21:30 210

В Национальной службе здоровья Украины дали несколько советов, как безопасно отдохнуть на море во время карантина.

Так, в ведомстве посоветовали выбирать досуг на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, при симптомах ОРВИ не посещать пляжи.

"Пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19, может распространяться в бассейне или море. Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом - переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию", - отметили в службе.

Поэтому в службе посоветовали отдыхающим на море:

держаться от других на расстоянии не менее 2 метров;

если коснулись шезлонгов или других вещей общего пользования, то стоит мыть руки или использовать антисептик;

выбирать досуг на открытом воздухе, а не закрытые помещения у бассейна;

не посещать пляжи с симптомами ОРВИ;

соблюдать этикет чихания и кашля;

при отдыхе с ребенком стоит пользоваться только собственными игрушками.

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