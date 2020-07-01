Коронавирус Безопасный отпуск: эксперты рассказали, как защититься от коронавируса на море

2020-07-01 21:30 210
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Национальной службе здоровья Украины дали несколько советов, как безопасно отдохнуть на море во время карантина.

Так, в ведомстве посоветовали выбирать досуг на открытом воздухе, соблюдать дистанцию, при симптомах ОРВИ не посещать пляжи.

"Пока нет доказательств, что коронавирус, вызывающий COVID-19, может распространяться в бассейне или море. Солнце и свежий воздух полезен как детям, так и взрослым, тем более погода способствует. Однако опасность в другом - переполненные пляжи, места отдыха у бассейна, на которых люди не соблюдают безопасную дистанцию", - отметили в службе.

Поэтому в службе посоветовали отдыхающим на море:

  • держаться от других на расстоянии не менее 2 метров;
  • если коснулись шезлонгов или других вещей общего пользования, то стоит мыть руки или использовать антисептик;
  • выбирать досуг на открытом воздухе, а не закрытые помещения у бассейна;
  • не посещать пляжи с симптомами ОРВИ;
  • соблюдать этикет чихания и кашля;
  • при отдыхе с ребенком стоит пользоваться только собственными игрушками.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Киев срочно готовят ко второй волне эпидемии коронавируса

2020-07-01 15:12 438

В Британии выяснили, какие именно препараты совершенно бесполезны при COVID-19

2020-06-30 10:39 615

ВОЗ начинает расследование причин происхождения COVID-19 - в Китай летит группа экспертов

2020-06-30 08:11 687

В Украине коронавирусом могут болеть 400 тыс. человек: эпидемиолог ужаснула цифрами

2020-06-28 15:00 2127

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Безопасный отпуск: эксперты рассказали, как защититься от коронавируса на море

2020-07-01 21:30 210

Появилась информация для абитуриентов о вступительной кампании-2020

2020-07-01 21:00 195

Зеленский срочно потребовал заняться налогами

2020-07-01 17:30 417

Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок

2020-07-01 16:30 414
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Безопасный отпуск: эксперты рассказали, как защититься от коронавируса на море 2020-07-01 21:30 210
Появилась информация для абитуриентов о вступительной кампании-2020 2020-07-01 21:00 195
Зеленский срочно потребовал заняться налогами 2020-07-01 17:30 417
Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок 2020-07-01 16:30 414

Лента

22:00 В Кабмине изменили решение по рыночным ценам на газ: подробности
21:30 Безопасный отпуск: эксперты рассказали, как защититься от коронавируса на море
21:00 Появилась информация для абитуриентов о вступительной кампании-2020
20:30 С сегодняшнего дня в Украине ввели автоматическое назначение пенсии
20:00 На западе ливни, местами до +34. Синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
19:30 Рабочую неделю в Украине сократили, официально: "Меньше будут работать те, кто..."
19:00 В Украине трижды повысят минимальную зарплату, озвучен график: «Вырастет на…»
18:30 Десятки городов уйдут под воду: озвучен пугающий прогноз по изменениям климата в Украине
18:00 ЕС не признает проведение в Крыму российского референдума о поправках в Конституцию
17:30 Зеленский срочно потребовал заняться налогами