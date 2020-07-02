Коронавирус В Черновцах отменяют часть карантинных ограничений, пандемия пошла на спад

2020-07-02 13:11 87
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Власти Черновцов решили снять часть карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета, со 2 июля, с 10.00 часов до 22.00 часов, разрешен проезд в транспорте без спецразрешений при наличии свободных сидячих мест. До 10:00 утра транспортом могут пользоваться только жители, которые добираются на работу, при наличии спецпроезного, удостоверения или справки с места работы.

В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозки пассажиров в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения.

Восстанавливаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пригородного и междугородного внутриобластного сообщения, в связи с чем решено прекратить подвоз за средства городского бюджета медицинских работников из районов области. В то же время медики продолжают пользоваться бесплатным проездом в городском электротранспорте при предъявлении специального проездного.

Напомним, за минувшие сутки в Черновцах подтвердили два новых случая коронавируса. Всего в городе зафиксировано 1736 случаев COVID-19.

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