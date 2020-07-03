Коронавирус Польша вводит для прибывших украинцев обязательную 14-дневную изоляцию

2020-07-03 10:14 201

Начиная с пятницы, 3 июля, Польша вводит обязательную двухнедельную самоизоляцию для авиапассажиров, прибывающих из Украины, заявили в МВД Польши.

Как указано в распоряжении, опубликованом на сайте ведомства, добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы. Освобождаются от карантина ученики, студенты различных форм обучения, слушатели учреждений последипломного образования, аспиранты, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.

От 14-дневного карантина в Польше также освобождены: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

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