Коронавирус В Киеве продолжает расти число зараженных COVID - Кличко раскрыл реальные данные

2020-07-03 18:29 345
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За минувшие сутки в Киеве у 105 человек подтвердилось наличие коронавируса.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале, среди вновь заболевших 5 медиков, уточнил он. Госпитализированы 15 пациентов, остальные на самоизоляции под контролем врачей.

Наибольшее число случаев в Днепровском районе – 23, в Дарницком – 18, в Соломенском и Деснянском районах - по 13. Сначала эпидемии в столице 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"Мы увеличиваем количество тестирований на COVID-19, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса", - отметил Кличко.

К слову, показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 74 тестов на 100 000 жителей города.

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