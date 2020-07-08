Коронавирус Коронавирус может вызывать серьезные изменения в работе мозга

2020-07-08 09:12 231
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Британские ученые предупредили о серьезных осложнениях, которые коронавирус может вызывать в работе мозга.

Как сообщает Reuters, сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз.

Осложнение, вызванное новым коронавирусом, является в основном респираторным и поражает легкие, но нейробиологи зафиксировали новые доказательства его влияния на мозг.

"Меня беспокоит то, что сейчас у нас миллионы людей с COVID-19. И если через год у нас будет десять миллионов выздоровевших людей, и у этих людей будет когнитивный дефицит ... то это повлияет на их способность работать и способность заниматься повседневной деятельностью", − заявил Эдриан Оуэн, нейробиолог из Канады.

Новые данные подчеркивают необходимость проведения подробных исследований и сбора данных для оценки распространенности неврологических и психиатрических осложнений коронавируса.

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