СМИ подают в суд на президента из-за COVID - статья предусматривает 4 года тюрьмы

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2020-07-08 15:14 306
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Бразильские журналисты планируют подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что он подверг их риску заражения, когда объявил о положительном результате своего теста на коронавирус на пресс-конференции. 

Глава местной ассоциации прессы Паулу Жерониму де Соуза отметил, что президент "нарушил рекомендованный врачами режим изоляции", пригласив на пресс-конференцию журналистов. Президент продолжил подвергать опасности жизни других людей, хотя знал о заражении COVID-19".

Представители медиа обвинили главу государства в нарушении двух статей Уголовного кодекса, одна из которых - "распространение инфекционных заболеваний" - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и денежный штраф. 

Напомним, ранее на пресс-конференции в своей резиденции в Бразилиа Болсонару проинформировал, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Он был в защитной медицинской маске, но присутствовавшие журналисты не соблюдали социальную дистанцию, удерживая микрофоны рядом с президентом.

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