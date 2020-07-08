Коронавирус В Киеве на ж/д-вокзале будут измерять температуру со скоростью 120 человек в минуту

2020-07-08 20:00 309

Государственная компания "Укрзализныця" (УЗ) установит на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволят измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту. Первую такую систему планируют установить в ближайшие недели.

Об этом сообщает пресс-службу УЗ.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, две системы будут установлены на Центральном вокзале и одна - на Южном. Он добавил, что в среднем они могут измерять температуру у около 120 посетителей в минуту.

"На данный момент вокзалы станции "Киев-Пассажирский" каждые сутки принимают наибольший пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерять температуру, не создавая столпотворения людей на входах в вокзалы. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро обнаружить потенциальных больных", - отметил Юрик.

Отмечается, что инфракрасные системы могут измерять одновременно температуру нескольких людей, которые находятся на социальной дистанции от одного до пяти метров. Также сообщается, что первую такую систему планируют установить в ближайшие недели.

Кроме того, пассажиры, которые будут иметь подозрение на заболевание, не будут допускаться на объект, охрана будет рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Напомним, с 1 июня УЗ запустила 42 поезда дальнего следования. Мы публиковали карту и полный список направлений.

Также мы писали, что в поездах "Укрзализныци" не будут приносить кофе и чай во время карантина.

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