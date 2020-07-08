Коронавирус В Киеве на ж/д-вокзале будут измерять температуру со скоростью 120 человек в минуту

2020-07-08 20:00 309
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Государственная компания "Укрзализныця" (УЗ) установит на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" современные инфракрасные системы скрининга температуры лица. Они позволят измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту. Первую такую систему планируют установить в ближайшие недели.

Об этом сообщает пресс-службу УЗ.

По словам и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, две системы будут установлены на Центральном вокзале и одна - на Южном. Он добавил, что в среднем они могут измерять температуру у около 120 посетителей в минуту.

"На данный момент вокзалы станции "Киев-Пассажирский" каждые сутки принимают наибольший пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерять температуру, не создавая столпотворения людей на входах в вокзалы. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро обнаружить потенциальных больных", - отметил Юрик.

Отмечается, что инфракрасные системы могут измерять одновременно температуру нескольких людей, которые находятся на социальной дистанции от одного до пяти метров. Также сообщается, что первую такую систему планируют установить в ближайшие недели.

Кроме того, пассажиры, которые будут иметь подозрение на заболевание, не будут допускаться на объект, охрана будет рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Напомним, с 1 июня УЗ запустила 42 поезда дальнего следования. Мы публиковали карту и полный список направлений.

Также мы писали, что в поездах "Укрзализныци" не будут приносить кофе и чай во время карантина.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября

2020-07-08 18:30 345

КАРТА Дожди, грозы и жара - синоптики обновили прогноз погоды на 8 июля

2020-07-08 11:42 1041

Когда будут известны результаты ВНО 2020 в Украине

2020-07-07 17:00 933

КАРТА Прогноз погоды : в Украину вернулись грозы, дожди и жара до +38°C

2020-07-07 11:43 687

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Киеве на ж/д-вокзале будут измерять температуру со скоростью 120 человек в минуту

2020-07-08 20:00 309

В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось

2020-07-08 19:00 369

Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября

2020-07-08 18:30 345

Появилась еще одна версия пожаров на Луганщине

2020-07-08 16:30 378
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Киеве на ж/д-вокзале будут измерять температуру со скоростью 120 человек в минуту 2020-07-08 20:00 309
В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось 2020-07-08 19:00 369
Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября 2020-07-08 18:30 345
Появилась еще одна версия пожаров на Луганщине 2020-07-08 16:30 378

Лента

22:00 Поступающие могут получить отсрочку от призыва - заявление ОП, МОН и Генштаба
21:30 В оккупированном Крыму начались боевые учения
21:00 Землю накроет мощная магнитная буря: названы даты
20:30 Минфину разрешили внедрения "кассовых аппаратов в смартфоне"
20:00 В Киеве на ж/д-вокзале будут измерять температуру со скоростью 120 человек в минуту
19:30 Тарас Креминь назначен языковым омбудсменом: что о нем известно
19:00 В Украине ввели новый запрет, срочное решение Кабмина: что изменилось
18:30 Дистанционное обучение в школах Киева продлят до конца карантина: что будет с 1 сентября
18:00 Шмыгаль отреагировал на идею введения налога с гектара земли
17:30 В суде над Порошенко неожиданный поворот: избирать меру пресечения не будут