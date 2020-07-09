Коронавирус видео Что делать после возвращение из стран "красной" зоны: разъяснение для украинцев

2020-07-09 18:00 102

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал алгоритм действий граждан, которые возвращаются в Украину из стран, отнесенных к так называемой "красной" зоне.

Об этом он рассказал во время брифинга в четверг, 9 июля.

Министр отметил, что по предложению Министерства здравоохранения правительство приняло решение о порядке выхода граждан из самоизоляции.

По словам Степанова, люди, которые возвращаются в Украину из стран "красной" зоны, в частности, те, у кого по возвращении оказались негативные ПЦР-тесты, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив у себя приложение "Дій вдома".

"Человек, который приезжает из страны, отнесенной к "красной" зоне, должен пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив у себя приложение "Дій вдома". Но по его желанию он может пройти ПЦР-тестирование - в любой частной лаборатории. И важно, чтобы эта лаборатория была отнесена к лабораториям, аккредитованным Центром общественного здоровья", - отметил он.

Министр добавил, что вся информация о лабораториях размещена на сайте ЦОС.

"В случае отрицательного теста, лаборатория, согласно условиям, сразу сообщает Центр общественного здоровья и автоматически сообщается... на администрирование приложении "Дій вдома ", - пояснил Степанов.

Глава Минздрава также добавил, что после этого человеку в дополнение приходит соответствующее сообщение, и он прекращает самоизоляцию.

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