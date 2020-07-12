Коронавирус Болезнь не щадит никого: статистика по коронавирусу в Киеве на 12 июля

2020-07-12 11:30 507
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В Киеве за минувшие сутки обнаружено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на 12 июля в столице обнаружено 6182 заболевших COVID-19.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет, 3 девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и 2 мальчика - 12 и 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 14. В Соломенском - 13, в Святошинском районе - 9 случаев.

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