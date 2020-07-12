Коронавирус Большинство членов экипажа судна "София" заболели COVID-19 – Минздрав

2020-07-12 12:30 477

У большинства членов экипажа судна "София" обнаружили коронавирус, экипаж находится на карантине.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента, директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: Отмечается, что Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине.

По словам главы МОЗ, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

Других подробностей относительно судна в сообщении не указывается.

В то же время, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, судно "София" (флаг Либерии) третий день находится на рейде порта "Южный" (Украина) и планирует в дальнейшем следовать в порт "Николаев".

Прямая речь Погорельцева: "На борту судна у нескольких членов экипажа обнаружено заболевание коронавирусом. Поскольку судно находится в украинских территориальных водах, вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины".

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