Политика Кулеба рассказал, кому на самом деле нужна вода в Крыму

2020-07-13 19:30 171

Для населения временно оккупированного Крыма воды хватает - недостаточно ее для промышленности и военных баз РФ. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В Крыму достаточно собственной воды для населения. Украина заботится о людях, которые живут в Крыму. Воды там для них достаточно. Проблемы есть у промышленности и у военных баз, которые там Россия штампует и укрепляет на каждом шагу. Но, простите, проблемы российской экономики и российских солдат - это проблемы России. И мы нигде не обязывались и нет такого обязательства в международном праве поставлять воду российским солдатам, "зеленым человечкам", - сказал министр.

По словам Кулебы, отсутствие воды в оккупированном Крыму - это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность.

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