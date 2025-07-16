Світ Річковий порт на Ельбі вимушено зупинив роботу через аномальну посуху та зниження рівня води

2025-07-16 10:29

Річковий порт на Ельбі у німецькому місті Деміц вимушено зупинив роботу через надто низький рівень води. Про це пише Tagesschau.

Зазначається, що наразі рівень води складає лише 18 сантиметрів. Місцева влада заявила про "нульовий рівень" (рівень нижче історичних мінімумів). Цієї глибини недостатньо для руху вантажних та екскурсійних суден, пройти можуть лише легкі човни.

Причиною такого низького рівня води стала посушлива й спекотна погода. За прогнозом синоптиків, найближчим часом ситуація не зміниться.

Нагадаємо, Європа знову переживає рекордну спеку, внаслідок якої в 12 європейських містах померло близько 2300 людей.

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