Коронавирус Кличко обнародовал новые данные по пандемии коронавируса в Киеве

2020-07-14 13:14 195

За минувшие сутки в столице зафиксировали 112 новых случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, из них восемь - медики. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (31), Деснянском (21) и Днепровском (14) районах

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в городе уже 6 350 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Среди заболевших:

50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет

56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет

6 детей (четыре девочки в возрасте от 4 до 15 лет и два мальчика 12 и 16 лет)

В клиники столицы доставили 9 пациентов. Остальные находятся дома на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 15 человек. Всего коронавирус преодолели 2 124 жителя столицы.

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