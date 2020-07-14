Коронавирус Индия передала Украине большой запас препарата, который помогает при Covid-19

2020-07-14 15:11 336

Индия передала Украине 50 тысяч доз препарата Omvir. Это количество рассчитано для лечения 5 тыс. пациентов.

Как сообщил Глава МОЗ Украины Максим Степанов, этот препарат входит в протоколы Минздрава по лечению коронавирусной болезни.

Ранее посол Индии в Украине Партха Сатпатхи отметил, что в случае необходимости может быть организована дополнительная поставка этого средства.

"Вопрос здравоохранения - вопрос национальной безопасности. Когда мы получили запрос от Украины, то решили помочь. Если препарат вам пригодится, то мы готовы помогать еще", - сказал посол.

Напомним, ранее Еврокомиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства "Ремдесивир", сделав его первым препаратом, разрешенным на уровне ЕС для лечения коронавируса.

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