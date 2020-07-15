Политика Нового главу НБУ ВРУ будет назначать 16 июля - названы основные кандидаты

2020-07-15 10:11 390
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Новым главой НБУ могут стать Кирилл Шевченко, или Лавренюк, или кто-то из народных депутатов. Об этом журналистам сказал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает УНН.

По его словам, кадровые вопросы депутаты будут рассмотривать в пленарный четверг (16 июля). В частности, будут рассматриваться назначения на ряд должностей, кандидатуры на которые были уже ранее озвучены. Только имя кандидатуры главы НБУ пока не сообщается.

"Кадровые вопросы мы планируем сделать предварительно на четверг. И там будут все фамилии, кроме Нацбанка. Подержим это в секрете до утра четверга. Поэтому окончательно вопрос не решен. И еще нам нужно будет собрать фракцию и обсудить кандидатуру. Например, если это будет нардеп из нашей фракции, тогда я думаю обсуждения лишнее и все поддержат. Если это будет другой человек, будет обсуждение", - рассказал Арахамия.

Он отметил, что слышал, что кандидатами на должность главы НБУ могут быть Кирилл Шевченко, или Лавренюк (вероятно речь о Владимире Лавренчуке ).

"Все могут, потому что это шорт-лист. Обычно, из шорт-листа может любой человек быть выдвинут, проголосован на фракции, затем проголосован в зале. Без профильного образования я не думаю, что надо рисковать таким институтом", - добавил Давид Арахамия.

Он также отметил, что если главой НБУ станет народный депутат от Слуги народа - его будут называть "человеком Зеленского".

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Нового главу НБУ ВРУ будет назначать 16 июля - названы основные кандидаты 2020-07-15 10:11 390
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